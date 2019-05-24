К инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции. Этого потребовал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, передает БЕЛТА.

«Хочу предупредить: если с инвестором договорились, он должен исполнять свои обязательства. Если нет — должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к президенту — перепрофилируем. Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал — будь добр нести ответственность», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет. «Это касается и домов, и других объектов, которые строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица — нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины туда едут — пыль, грязь. Это ненормально. Если ты хочешь построить дом или какой-то объект — пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать — это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало», — обратил внимание Александр Лукашенко.

«Вы наведите порядок в Минске и областях. А Анфимову (председатель КГК Леонид Анфимов. — Прим. БЕЛТА) надо посмотреть на некоторые подобные долгострои и кое-кого проучить или научить. Если они взяли и не хотят строить — изъять эти участки, чтобы неповадно другим было. Смотрите, чтобы у нас не было этой торговли: вы выделили ему участок, он его начинает перепродавать и карманы на этом набивать. Этого быть не должно. Взял участок — иди строй, не хочешь — верни обратно с определенной ответственностью за то, что ты не сделал того, для чего получал этот участок. Здесь нам надо наводить порядок», — подчеркнул президент.

Руководители области и города проинформировали Александра Лукашенко о развитии прилегающих к МКАД территорий, строительстве новых объектов и новых инвестиционных проектах. Они заметили, что со стороны инвесторов есть ряд нарушений, например, затягиваются сроки строительства или оно вовсе приостанавливается. «Как только начали изъятие участков, они начали приступать к строительству. Мы дали толчок, и пошло движение», — констатировал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко. Он рассказал главе государства о наличии свободных площадок на территории области и возможных проектах, которые могут быть реализованы там.

Такие же проблемы есть и у Минска. На его территории находятся 55 площадок, на них с 2014 года построено 10 объектов, еще 14 строятся и 11 проектируются. Оставшиеся требуют корректировки, в том числе со стороны городских властей. «Значит, это уже вы виноваты в том, что запланировали и не делали там ни черта, а сейчас предлагаете по-новому. Этого тоже допускать нельзя», — предупредил Александр Лукашенко.