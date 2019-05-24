Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов рассказал, что после того, как Госконтроль проверил сельхозпредприятия, были обнаружены тысячи нарушений и возбуждены уголовные дела. После проверки АПК были наказаны Около 600 руководителей сельских организаций.

Во время мониторинга поддержания порядка в АПК, как сообщает, Глава КГК, было зафиксировано почти 2,5 тысячи нарушений.

Анфимов: «Наказали около шестисот руководителей сельхозорганизаций, как дисциплинарно и административно, так и с привлечением к уголовной ответственности. Было возбуждено 15 уголовных дел. Это вынужденная мера, на которую приходится идти. Сохраняется напряжение, которое появилось после посещения Главой государства Шкловского района. Руководителей мы сейчас будем держать в постоянном тонусе, чтобы сохранился порядок, который мы навели во время весенней кампании». По словам председателя КГК, мониторинг, контрольные и проверочные мероприятия по наведению и поддержанию порядка на земле, фермах, мехдворах, прилегающих территориях будут проводиться регулярно.