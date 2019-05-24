Безбарьерная среда нужна всем

Теплый майский день. 80-летняя Мария Игнатьевна идет по 1-й Ленинской улице Дзержинска к себе домой. Она только что закупилась в торговом центре «Радуга», тянет полную тележку с продуктами. Казалось бы, рядовая ситуация. Но для пожилого человека пройти по 1-й Ленинской – задача непростая. На пешеходных переходах бордюры высотой до 15 сантиметров. Чтобы не упасть, нужно и под ноги смотреть, и тележку постоянно поднимать. А пожилому человеку делать это непросто.

В это же время по 1-й Ленинской едет на велосипеде Михаил. Он вынужден нарушать правила дорожного движения – ехать по проезжей части, причем достаточно оживленной, при наличии тротуара, рискуя получить штраф от ГАИ. И все из-за тех же высоких бордюров, которые весьма проблематично преодолевать на велосипеде.

А Юлия ведет сына и дочь в ясли-сад №5. Сын – в коляске, дочка шагает рядом. На пути мамы и детей – те же препятствия в виде бордюров. Коляску приходится переносить на руках. Дочь пытается помочь маме, но ей тоже тяжело шагать через высокие бордюры. «Да, можно только представить, как будет мучиться человек на инвалидной коляске. По сравнению со ним мои трудности ничто», – пытается утешить себя Юлия.

Встречи и разговоры с этими людьми и натолкнули Марину Мокас, главу Дзержинской районной организации «Говори правду», на идею провести на 1-й Ленинской локальную кампанию с целью создания безбарьерной среды.

– Бордюры высотой 12–15 сантиметров причиняют неудобства не только пожилым людям, инвалидам, велосипедистам и мамам с колясками, – говорит Марина. – Они неудобны для всех. Идя по тротуару, нужно постоянно смотреть под ноги, особенно в темноте. А людей по улице ходит много – это почти центр города, рядом микрорайон с многоэтажными домами. Так что мы намерены добиваться безбарьерной среды на перекрестках улицы 1-й Ленинской с улицей Гастелло, Почтовым переулком, местными проездами, рядом с военкоматом и гимназией. При этом очевидно, что значительных финансовых затрат занижение бордюров не требует.

В настоящее время команда «Робім разам» готовит коллективное обращение в Дзержинский райисполком.

По словам Марины Мокас, у команды уже есть история успеха. Так, она добилась того, что в микрорайоне «Родники» вскоре появится аптека, – соответствующее письмо-подтверждение прислала компания «Белфармация». Хотя первоначально в успех дзержинской команды «Говори правду» мало кто верил.

Присоединиться к инициативе «Робім разам» в Дзержинске можно по телефонам (+375-25) 908-31-96 или (+375-33) 682-98-45.