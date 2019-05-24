Она может случиться, если не будут выполняться поручения президента.

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов предупредил о «второй Орше». В прошлом августе президент Беларуси за невыполнение его поручений по развитию Оршанского района отправил в отставку большую часть правительства.

Леонид Анфимов рассказал о состоянии дел в Оршанском районе в программе «Разговор у президента» белорусского телевидения.

«Мне бы хотелось, чтобы ситуация была лучше. Это откровенный разговор. Вы знаете, все подумали, что если президент создал штаб во главе с Администрацией, управделами, Комитетом государственного контроля и Палатой представителей, Владимир Павлович Андрейченко — вот четыре человека, которые должны управлять всеми процессами. И все сидят ждут, какие мы решения примем, какие действия практические совершим и в каком направлении будем вчетвером двигаться. Это совершенно неправильно. Потому что главная задача, которая стоит перед нами — это заставить людей работать. Мы и заставляем работать, но они ждут от нас этой работы, практического наполнения тех задач, которые поставил перед нами всеми глава государства. Если правительство и местные органы власти не повернутся лицом к этой проблеме, может произойти «вторая Орша», но уже в ближайшее время в отношении тех людей, которые облечены властью решать те проблемы, связанные с развитием Оршанского района», — сказал он.

Леонид Анфимов отметил, что темпы развития района пока оставляют желать лучшего. Больше всего главу КГК беспокоит ситуация в промышленности.

«Показатели, которые есть в экономическом развитии региона, далеки от идеальных. В строительном комплексе, немножко, есть там движение. Я не скажу, что там плохо все. Вот по промышленности, конечно, меня беспокоит, и эти планы, намеченные на 20-й, 21-й, 22-й, 23-й год. Я уже из опыта своей работы знаю: если человек намечает планы на отдаленную перспективу — это временщик, который думает: в двадцатом году я, может, соскочу с этой проблемы, и меня потом не достанут. Нет. Все будут отвечать за то, что не сделали, и причем очень жестко будут отвечать», — добавил он.