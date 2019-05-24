Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков прокомментировал «Народной Воле» скоропалительный отъезд из Минска Михаила Бабича.

— Александр Александрович, вы наверняка знаете, что в последнее время у нас тут разворачиваются весьма интересные события… Например, Михаил Бабич вел в Беларуси себя очень громко, а уехал тихо. Ну, или его уехали…

— Так сложилась его судьба. Наверное, он так и не понял, кто в Беларуси главный…

Дело в том, что Бабич в России был большой начальник, руководитель целого округа, Приволжского. А Беларусь – это суверенное, самостоятельное государство, а не Приволжский федеральный округ. Вот это главное, что Бабич так и не понял.

— Ну да, вел себя как король.

— А посол – это не король. У вас есть свой король, который называется президент. И он в Беларуси главный, а не посол Российской Федерации. Не Суриков главный, не Бабич, не следующий посол, который приедет. Главный в Беларуси – президент Александр Григорьевич Лукашенко. И это должен понимать не только российский, но и все другие послы. А российский – в особенности, потому что у России и Беларуси вековые братские связи. Тем более нужно уважать белорусскую власть!

— Вы в Беларуси отработали почти 13 лет, и в вашу бытность таких скандалов не было. Хотя тоже хватало непростых моментов во взаимоотношениях между странами…

— Скандалов не было, а споры всегда были и будут. Посол ведь существует не для скандалов, а для улучшения отношений между двумя странами и народами.

— Какими вам с Алтая сейчас видятся отношения между Беларусью и Россией?

— Некоторые зазубринки в поведенческих линиях могли и появиться, в том числе и со стороны бывшего посла. Но, в принципе, отношения нормальные. Мы неплохо взаимодействуем в экономике. Не без шероховатостей, конечно, но нефтегазовые нюансы всегда были. Однако и в этих вопросах мы обязательно найдем консенсус, договоримся без всяких проблем.

Надо дальше поразмышлять о том, как быть с Евразийским экономическим союзом. Наверное, нужно пересмотреть в этом смысле договор о Союзном государстве, какие-то функции, видимо, у Союзного государства уже отпали, особенно экономические. Одним словом, нужно продолжать дальше работать, да и все.

— А как вы можете прокомментировать слова некоторых высокопоставленных российских чиновников о более плотной интеграции? В Беларуси в ответ все сразу однозначно заявили: никто в состав России не пойдет.

— А никто, наверное, никуда и не зовет.

Наверное, это неудачное выражение было по поводу плотной интеграции. Каждый человек иногда оговаривается – такое бывает. На мой взгляд, не имелось в виду вхождение Беларуси в состав России.

— То есть вы тоже прекрасно понимаете, что это невозможно?

— Беларусь – суверенное, независимое государство. Отношения между нашими странами должны быть равными, партнерскими, братскими, должны развиваться во всех плоскостях – от экономической до политической сферы.

— Вы уже давно уехали из Беларуси, но все равно о вас здесь периодически вспоминают. Известно, что вам предлагали остаться жить в Минске. И говорят, что Александр Лукашенко подарил вам земельный участок в Дроздах. Это правда?

— Злых языков всегда много…

У меня одна родина. Называется она Российская Федерация, Алтайский край. Здесь я имею и земельный участок, и квартиру, и все остальное. И никогда не имел и не буду иметь ни собственности, ни земельного участка за границей, включая и Беларусь.

Я патриот своей страны. Но при этом люблю Беларусь.

— Знаю, что вы в Алтайском крае открыли общественную приемную…

— Это не общественная приемная. Просто консультативный пункт. Когда у людей возникает необходимость пообщаться со мной, посоветоваться по каким-то вопросам, они приходят. Кредитов-то я не выдаю! Приходит человек, мы поговорим, я разъясню, выскажу свой взгляд на ситуацию, может, даже кому-то позвоню. Хотя это сегодня уже не так просто – 13 лет все-таки не был здесь, много связей потерял. Но опыт есть, знания…

— Много людей к вам приходит?

— Я же не власть, поэтому чего мне тут двери ломать? Но приходят. Потому что бед у простых людей хватает. И в Беларуси, кстати, тоже.

— Александр Александрович, спасибо за разговор. Желаю вам здоровья и подольше оставаться в строю!

— Спасибо!