За чей счет проводит свой отпуск директор музея Владимир Прокопцов?

Лукашенко издал указ для чиновников: не тратить на заграничные командировки больше трех дней. Документ подписан довольно давно, во времена кризиса 2000-хтысячных, но действует указ до сих пор. Как признаются топ-менеджеры, указ довольно трудно выполним на практике. Если учесть, что день приезда и день отъезда — время практически нерабочее, то на деловые встречи и переговоры остается «с гулькин нос». А за работу ведь все равно спрашивают по полной. Как здесь быть? Зарубежные контакты очень нужны сегодня в любой отрасли, а тем более в культуре. Поэтому, например, директор Национального художественного музея В.Прокопцов ездит за рубеж по музейным делам только в нерабочее время, то есть в счет своего трудового отпуска, положенного граждану по Конституции.

Только что Владимир Иванович вернулся из командировки в Китай, где 20 мая открывал в Пекине выставку живописи «Китай глазами белорусских художников, Беларусь глазами китайских художников». Создавалась эта экспозиция два года. Сначала в 2016 году на пленэр в город Чунцин поехали беларусы — десять известных художников: М.Исаенок, В.Кожух, В.Костюченко, К.Качан, Е.Сумарева, Н.Мищенко… В 2018 к нам приехали китайские живописцы — группа преподавателей и студентов Института изобразительного искусства при Юйлинском педагогическом университете. Они работали на природе, в окрестностях Мирского замка… И вот теперь открыта обоюдная выставка белорусских и китайских художников.

Еще один финансовый нюанс: командировки директора музея оплачиваются, как правило, принимающей стороной. Такая экономия что, тоже требования указа, спросила я напрямик директора? Владимир Иванович не стал таиться:

— Я намеренно экономлю внебюджетные средства музея. Мне выгоднее на эти деньги потом послать в командировку несколько молодых сотрудников — в ту же Польшу или в Россию, где они получат уникальный профессиональный опыт и вернутся эрудированными специалистами.

Кстати, во время поездки в Китай директор НХМ В.Прокопцов, который является также председателем Белорусской конфедерации творческих союзов, принял участие в работе пекинского международного форума «Диалог азиатских цивилизаций».

На открытии форума сидел в тридцати метрах от председателя КНР Си Дзиньпиня, — счел нужным отметить приятный факт Прокопцов. — А на следующий день выступил на секции с докладом о культурном сотрудничестве между нашими странами.

Хорошо проводит свой отпуск директор музея!