Лукашенко издал указ для чиновников: не тратить на заграничные командировки больше трех дней. Документ подписан довольно давно, во времена кризиса 2000-хтысячных, но действует указ до сих пор. Как признаются топ-менеджеры, указ довольно трудно выполним на практике. Если учесть, что день приезда и день отъезда — время практически нерабочее, то на деловые встречи и переговоры остается «с гулькин нос». А за работу ведь все равно спрашивают по полной. Как здесь быть? Зарубежные контакты очень нужны сегодня в любой отрасли, а тем более в культуре. Поэтому, например, директор Национального художественного музея В.Прокопцов ездит за рубеж по музейным делам только в нерабочее время, то есть в счет своего трудового отпуска, положенного граждану по Конституции.

Только что Владимир Иванович вернулся из командировки в Китай, где 20 мая открывал в Пекине выставку живописи «Китай глазами белорусских художников, Беларусь глазами китайских художников». Создавалась эта экспозиция два года. Сначала в 2016 году на пленэр в город Чунцин поехали беларусы — десять известных художников: М.Исаенок, В.Кожух, В.Костюченко, К.Качан, Е.Сумарева, Н.Мищенко… В 2018 к нам приехали китайские живописцы — группа преподавателей и студентов Института изобразительного искусства при Юйлинском педагогическом университете. Они работали на природе, в окрестностях Мирского замка… И вот теперь открыта обоюдная выставка белорусских и китайских художников.

За чей счет проводит свой отпуск директор музея Владимир Прокопцов?

За чей счет проводит свой отпуск директор музея Владимир Прокопцов?

За чей счет проводит свой отпуск директор музея Владимир Прокопцов?Еще один финансовый нюанс: командировки директора музея оплачиваются, как правило, принимающей стороной. Такая экономия что, тоже требования указа, спросила я напрямик директора? Владимир Иванович не стал таиться:

— Я намеренно экономлю внебюджетные средства музея. Мне выгоднее на эти деньги потом послать в командировку несколько молодых сотрудников — в ту же Польшу или в Россию, где они получат уникальный профессиональный опыт и вернутся эрудированными специалистами.

Кстати, во время поездки в Китай директор НХМ В.Прокопцов, который является также председателем Белорусской конфедерации творческих союзов, принял участие в работе пекинского международного форума «Диалог азиатских цивилизаций».

На открытии форума сидел в тридцати метрах от председателя КНР Си Дзиньпиня, — счел нужным отметить приятный факт Прокопцов. — А на следующий день выступил на секции с докладом о культурном сотрудничестве между нашими странами.

Хорошо проводит свой отпуск директор музея!

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА