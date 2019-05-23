Бренд «Белы полюс», презентовавший недавно нашумевшее мороженое «Валошка», объявил о поисках девушки, которой он подарит васильковое поле в Минске.

Клумба этих цветов, символизирующих Беларусь, уже появилась на входе в столичный Ботанический сад. Она занимает площадь около 250 квадратных метров.

За право стать лицом торговой марки и хозяйки поля может побороться любая обладательница васильковых глаз от 18 до 25 лет.

Как сообщает belmir.by, требуется заполнить заявку, разместить до 31 мая в Instagram свое фото с хэштегом #явалошка и ждать вердикта жюри конкурса – «Мисс Европа» Марии Василевич и профессионального фотографа.

Имя победительницы огласят в Instagram-профиле @belypolus 5 июня.

Она сможет сама придумать название клумбе, а когда растения взойдут, получит в подарок фотосессию на фоне тысяч голубых цветов от профессионала.

Весь сезон хозяйка васильковых плантаций сможет приходить к своей клумбе и другим оранжереям ботанического сада по безлимитному абонементу.

У девушки также будет возможность присматривать за васильками и поливать их, но обязывать ее к этому никто не собирается: за полем ухаживают работники ботанического сада.

Кроме того, победительница станет обладателем запаса мороженого на целое лето – 100 пачек «Валошкі».