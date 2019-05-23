Российские ученые активно разрабатывают программу, которая сможет предсказывать дату смерти. Сообщается, что соответствующий продукт будет готов уже через год.

В основе анализа лежит геном человека. Специальный алгоритм анализирует предком и в совокупности с образом жизни и состоянием здоровья клиента предсказывает предположительную дату смерти.

Для получения более точного результата будет производиться полная «оцифровка» человека. Например, если человек выпил спиртного или покурил, то результат будет меняться в зависимости от величины причиненного здоровью ущерба.