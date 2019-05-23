При прохождении таможни 32-летняя белоруска, прибывшая рейсом Дубай — Москва, проследовала через «зеленый» коридор.

При досмотре ручной клади пассажирки были обнаружены наручные часы на кожаном ремешке коричневого цвета Vacheron Constantin, сообщает интернет-газета Naviny.by со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

По результатам таможенной экспертизы было установлено, что данные часы выпускаются ограниченной серией в единичном экземпляре под заказ. Таможенная стоимость товара составила около 236 тысяч долларов.

В России, как и в Беларуси, можно беспошлинно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 000 евро. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.