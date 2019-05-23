Культовый американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантинo сделал откровенное признание на Каннском кинофестивале: он объяснил причины, почему не женился до 55 лет.

«Я женился полгода назад. Моя супруга – перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю почему – я просто ждал идеальную женщину», – пояснил он во время пресс-конференции. Его слова приводит Sputnik.by со ссылкой на портал MSN.

Квентин Тарантинo и израильская певица и модель Даниэла Пик сыграли свадьбу 28 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе.

Режиссер привез в Канны свой новый фильм «Однажды… в Голливуде», где главные роли исполнили Леонардо Ди Каприo, Брэд Питт и Маргo Рoбби. Сюжет разворачивается вокруг событий, которые произошли на закате «золотого века» Голливуда, в 1969 году.

Во время общения с журналистами Тарантино устроил скандал, когда один из представителей прессы отметил, что Марго Робби в картине могла бы сказать и сделать больше, обвинив режиссера в сексизме. Тарантино категорически отверг все обвинения и отказался обсуждать эту тему.