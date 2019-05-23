Дачники придумали десятки способов избавления от муравьев на приусадебных участках. Однако эти вездесущие насекомые все так же продолжают тревожить садоводов и огородников.

О новом способе избавиться от этих назойливых вредителей interfax.by рассказал научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ, эксперт YouTube-канала Procvetok Иван Русских.

Борьба с муравьями – почти глобальная проблема в умеренной зоне. Муравьи приносят достаточно много хлопот, разрыхляют землю там, где не надо, подрывают растения, создают неблагоприятные условия для корневой системы. Но самая большая неприятность – тля, которую муравьи расселяют по растениям. И не только расселяют, но и защищают ее от нападения насекомых-хищников. А тля благодарит их за это сладкой капелькой сиропа, который получается в результате поглощения клеточного сока растений. В свою очередь, сами растения истончаются и заболевают. Кроме того, тля является переносчиком различных вирусных заболеваний растений.

Что делать?

Обработать все растения в саду невозможно. Только с самолета. Даже если муравьи покинут культурные растения, они переселятся на сорные, на неплодовые деревья и будут делать там свое «черное» дело.

Существует много советов, как побороть муравьев. Среди них есть экзотические, а есть более или менее разумные. Люди рассыпают пшено, поливают грядки настоем апельсиновых корок или посыпают их самими корками, используют приманки и яды.

Но я нашел еще один способ, который показался мне достаточно экологичным и эффективным. Попробуйте использовать инсектицидные препараты, созданные на основе бактерии Bacillus thuringiensis.

Эта бацилла достаточно эффективна при борьбе с колорадским жуком и с различными листогрызущими насекомыми, с мотыльками, совками и их личинками, тлей. А также, как выяснилось, и с муравьями.

Чтобы испытать содержащий эти бактерии препарат на муравьях, я собрал их вместе с землей в две коробочки. В одну и другую посыпал сахар, что очень порадовало муравьев, и они даже начали строить какие-то домики там. Но в одной из коробочек поверх сахара я посыпал немного данного средства.

Препарат имеет слегка неприятный запах, но он не химический, так что волноваться не стоит. Препарат содержит споры и токсины, которые выделяют бактерии. Что произошло? Через 5 дней все муравьи в коробке, куда был добавлен этот порошок, погибли.

Да, семья муравьев устроена достаточно сложно. В ней есть матка. Она плодит рабочих муравьев, которые как раз ухаживают за тлей и собирают эту сладкую росу. Они носят ее в муравейник и кормят ей других муравьев.

Видимо, муравьи, контактируя со спорами и токсинами Bacillus thuringiensis переносят их и в свой ЖКТ. Соответственно, если вы обработаете этим препаратом поверхность муравейника, скорее всего, они занесут его себе внутрь. И достаточно велики шансы, что муравейник от этого средства погибнет.