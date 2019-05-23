Из-за пожара эвакуируют людей с завода «Горизонт» в центре Минска

Эвакуировано 78 человек.

Сегодня, 23 мая, около 15 часов дня случился пожар на бывших производственных территориях завода «Горизонт» в центре Минска, на проспекте Машерова, 11. Об этом сообщают в соцсетях и Telegram.

Людей эвакуировали. Работают сотрудники МЧС, прибыло несколько пожарных расчетов.

В этом месте во внутреннем дворе завода расположено общественное пространство «Песочница» с заведениями стрит-фуда.

В твиттере МЧС сообщили, что пожар произошел в вентиляционной камере на 1-м этаже. Из здания было эвакуировано 78 человек, никто не пострадал. Пожарные продолжают работать на месте.