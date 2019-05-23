Генеральная прокуратура предлагает публиковать декларации о доходах государственных служащих Беларуси.

Об этом сообщил сегодня, 23 мая, генеральный прокурор Александр Конюк.

Публикация деклараций — одно из предложений, которые Генпрокуратура планирует представить главе государства. «У нас есть такая инициатива. Будем предлагать президенту законопроект», — цитирует генпрокурора БелТА. Он уточнил, что речь идет о людях, занимающих государственные посты на районном, областном уровнях, министрах.

Генпрокурор напомнил, что в свое время президент говорил, что люди должны знать, как живут чиновники и их родственники, откуда у них деньги и собственность. Это нормальная международная практика.

Генпрокуратура также предлагает проверять госслужащих при приеме на работу на детекторе лжи. По мнению Александра Конюка, проверку на полиграфе должны проходить правоохранители, госслужащие, которые входят в кадровый реестр главы государства.

В Беларуси проверку на полиграфе проходят, например, сотрудники ГАИ.