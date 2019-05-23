Палата представителей ратифицировала изменения в соглашение с Черногорией о поездках без виз. После вступления документа в силу не нужно будет предоставлять туристический ваучер, приглашение и другие документы, которые пока требуются для «безвиза».

После Палаты представителей документ должен одобрить Совет Республики. Затем его направят на подпись президенту.

Напомним, что соглашение с Черногорией было подписано почти 10 лет назад. Белорусские граждане могут въезжать в эту страну без виз на 30 дней.