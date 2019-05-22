Кандидатуру секретаря Совбеза Беларуси на этот пост предложил Совет министров иностранных дел ОДКБ.

Совет министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложил кандидатуру Секретаря совета безопасности Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации, заявил в среду глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, сообщает Sputnik.

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще в начале декабря провел рабочую встречу с Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о его назначении генсеком организации. В эту среду в Бишкеке главы МИД стран ОДКБ рассмотрели кандидатуру Зася на пост генсека организации.

«Мы приняли решение предложить на пост генсека ОДКБ Секретаря совета безопасности Беларуси Станислава Зася», — заявил глава МИД Кыргызстана.

Таким образом, следующим шагом станет утверждение Зася главами государств — членов ОДКБ. Есди кандидатура будет одобрена, Зась возглавит организацию с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщал Sputnik, на саммите в Астане 8 ноября главы государств решили, что после представителя Армении, который досрочно ушел с поста генсека ОДКБ, его должен занять представитель Беларуси. Позднее Лукашенко заявил, что у него есть три возможных претендента на эту должность, но остановился он на кандидатуре Зася.

Во время пресс-конференции для российских региональных СМИ глава Беларуси заявил, что на пост генсека ОДКБ, чтобы повысить статус данной организации, нужно назначать молодых и талантливых генералов, а не чиновников пенсионного возраста.

Проблема с избранием нового руководителя ОДКБ в том, что представитель Армении Юрий Хачатуров был досрочно освобожден от должности из-за обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В Ереване считают, что если Хачатуров ушел с поста досрочно, Армения должна выставить на пост генсека ОДКБ свою кандидатуру.

Руководителя ОДКБ утверждают каждые три года — от каждой страны в алфавитном порядке.