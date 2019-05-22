22 мая в Могилеве сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 48-летнего цыганского барона по прозвищу Ромка из микрорайона Чапаевка областного центра.

Мужчину подозревают в сбыте наркотиков и неисполнении решения суда о лишении права управления транспортными средствами. Спецоперация проходила при поддержке сотрудников ГАИ и ОМОН. Такая информация размещена на сайте МВД.

Как рассказали в 11-м управлении (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД, накануне поступили сведения о причастности подозреваемого к систематическому сбыту метадона, других наркотических средств и психотропных веществ. А сегодня стало известно, что дилер успел продать зелье нескольким людям и намеревается осуществить еще одну аналогичную сделку.

Перед непосредственным задержанием на автодороге злоумышленник успел проглотить пакетик, предположительно с наркотиком. При осмотре автомобиля оперативники нашли небольшую емкость с жидкостью, которую направили на экспертизу.

По ранее установленным фактам сбыта наркотиков возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных вещество и их прекурсоров), по которым барон признан подозреваемым.

«Известно, что фигурант неоднократно судим за угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, активно поддерживает так называемых уголовных авторитетов и других представителей криминального мира.

Мужчина ведет антиобщественный и криминальный образ жизни. Несмотря на отсутствие официального заработка, у представителя диаспоры в наличии дорогостоящее жилье и автомашина. Его основным источником дохода является сбыт наркотиков, легализация криминальных автомобилей, вымогательство и мошенничество, совершаемые в России», — отметили в ГУБОПиК МВД.