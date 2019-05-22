«БПС-Сбербанк» с 23 мая запускает в режиме опытной эксплуатации сервис оплаты за проезд в наземном транспорте Минска с помощью банковских карточек.

Во время пилотного проекта технология будет доступна на трамвайном маршруте № 6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом.

Проект открытый, так что платить за проезд можно будет бесконтактной картой любого банка. Сервис поддерживает оплату картами систем Visa, Mastercard и «Белкарт» (кобейджинговые карточки Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом).

Кроме того, можно будет рассчитаться в транспорте с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

Сначала сервис будет доступен в 30 трамваях столичного маршрута № 6. При успешной реализации пилотного проекта «БПС-Сбербанк» планирует масштабировать сервис на весь общественный транспорт Минска.

Процесс оплаты простой: нужно достать карту для оплаты и поднести ее к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда равна стоимости привычного бумажного талона – 60 копеек.

Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте системы. Там же можно будет уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек. Здесь также будут отображаться поездки, оплаченные на турникетах столичного метрополитена.

Контроль оплаты будет таким же, как и в случае с электронными проездными. При проверке надо будет поднести к терминалу банковскую карточку, после чего на нем отобразится информация о факте расчета за проезд в конкретном транспортном средстве.

По словам исполнительного директора «БПС-Сбербанка» Марины Осиповской, возможность оплаты бесконтактными карточками проезда в наземном транспорте появится накануне II Европейских игр в Минске.

Пилотная зона открывается 23 мая на самом протяженном и пассажироемком трамвайном маршруте. Поэтапный формат позволит тщательно отработать технологию и впоследствии масштабировать ее на весь общественный транспорт города.

– Тем самым Минск войдет в число мировых столиц, в которых можно оплатить проезд карточкой или смартфоном как в метро, так и в автобусах, троллейбусах и трамваях, – пояснила исполнительный директор.

Пилотный проект реализует «БПС-Сбербанк» вместе с Минсктрансом и IBA Group. Внедрение сервиса не потребовало дополнительных ассигнований из столичного бюджета.

Ранее «БПС-Сбербанк» реализовал сервис бесконтактной оплаты на турникетах всех станций минского метро. Сервис оказался крайне популярным среди пассажиров: с его помощью уже рассчитались более 12 млн раз.

В системе оплаты зарегистрированы платежи картами, выпущенными в 189 банках из 63 стран мира.