По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии. Как сообщает Corriere della Serra, автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из города Сиена во Флоренцию.

В 09:00 утра по местному времени (10:00 мск) автобус протаранил барьеры у дороги, после чего перевернулся. Причина ДТП пока не известна, однако инцидент мог произойти из-за скользкого после дождя асфальта. Часть шоссе между Сиеной и Флоренцией временно перекрыта, на месте происшествия работают спасатели.

Пресс-атташе посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин сообщил «Интерфаксу», что четверо пострадавших в ДТП туристов находятся в тяжелом состоянии. «Четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена», — добавил дипломат. По данным посольства, в результате аварии один человек погиб, 10 пострадали. По другим данным, число пострадавших превышает 30 человек, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина уточнила, что разбившийся в Италии автобус принадлежит итальянскому туроператору «Европа Вояж», который специализируется на организации сборных автобусных туров и экскурсий.

По ее словам, ни один крупный российский туроператор не сообщает о том, что в автобусе были его туристы. «Поэтому можно предполагать, что в нем находились русскоязычные туристы из других стран либо это была сборная группа из индивидуалов, которые купили экскурсии в уличных агентствах. В любом случае надо ждать официальной информации от местной полиции», — сообщила она.

Портал Radio Siena сообщает, что в автобусе находились русскоязычные туристы из Грузии, Казахстана и Армении средних лет. По его данным, погибшая — 40-летняя женщина-гид.