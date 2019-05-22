Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение о применении антидемпинговых мер по импорту цементных клинкеров и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства экономического развития страны – нашей южной соседки.

Поясняется, что МКМТ установила наличие демпингового импорта из указанных стран в течение 2015-2018 годов. Причем доли импорта оттуда в течение всего этого времени постоянно росли, что свидетельствует о намерении и дальнейшего увеличения объемов.

Следовательно, МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95 процента с товара происхождением из России, 57,03 процента – из Беларуси, 94,46 процента – из Молдовы. Она будет взиматься в течение пяти лет.