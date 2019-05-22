Так РФ пытается отбиться от компенсации за поставки некачественной нефти.

Российская сторона на встрече премьеров, которая состоится 24 мая, может поднять вопрос об экспорте из Беларуси «растворителей и разбавителей» в 2012 году. Как сообщает «КоммерсантЪ«, Россия может потребовать компенсации за эту схему, которая, как считается, стоила российскому бюджету 1,5 млрд долларов. Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов подтвердил изданию, что данная тема будет затронута в ходе переговоров.

В 2012 году Беларусь резко увеличила экспорт растворителей и разбавителей. В России считают, что под их видом экспортировались нефтепродукты. Дело в том, что пошлины от поставок за рубеж нефтепродуктов, выработанных из российской беспошлинной нефти, по условиям договоренностей с РФ, должны были поступать в российский бюджет. В то время как пошлины от растворителей и разбавителей целиком зачислялись в белорусский.

Издание полагает, что старый спор будет поднят, чтобы усилить переговорную позицию России по вопросу о компенсациях за поставки некачественной нефти. Беларусь намерена добиться выплаты компенсации не только за прямые, но и косвенные потери, выразившиеся в недополученной выгоде от транзита нефти, ее переработки и экспорта. При этом российский министр энергетики Александр Новак заявлял, что общий ущерб, по его мнению, составляет не более 100 млн долларов.

Надо отметить, что компенсацию от России хотят потребовать в Казахстане, а также Польше. Кроме того, известно об остановке завода французской Total в Германии из-за загрязненной нефти. Также Total и итальянская Eni остановили платежи за поставленную загрязненную российскую нефть.

Международное энергетическое агентство полагает, что одним из результатов инцидента на нефтепроводе дружба может стать подрыв доверия к России как поставщику нефти. Это приведет к поиску потребителями новых источников сырья.

19 апреля нефть, загрязненная органическими хлоридами, поступила на «Мозырский НПЗ». Было повреждено оборудование. Поставки качественной нефти по одной из ниток нефтепровода «Дружба» возобновились только в начале мая. Транзит в страны ЕС возобновился только на днях.