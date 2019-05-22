Могилевчанин до смерти избил жену. Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова, 33-летний аппаратчик одной из организаций города обратился милицию и рассказал, что его жена не проснулась.

Утром, собираясь на работу, он не стал ее будить, а вернувшись вечером и обнаружив ее в той же позе, заволновался. Потрогав женщину и убедившись, что она неестественно холодна, вызвал милицию. Правоохранители на лице женщины обнаружили гематому верхнего века и многочисленные ссадины на руках, ногах, шее и лице.

— Оказалось, что могилевчанин явно не договаривал, рассказывая о том, что супруга «просто не проснулась», — отметила Елена Симонова. — Выяснилось, что накануне супружеская чета распивала спиртные напитки, а после поссорилась. В пылу разбирательств мужчина, не сдержав эмоций, ударил супругу четыре раза рукой в голову, чем причинил тяжкие телесные повреждения, от которых 45-летняя женщина после скончалась. Уснув в алкогольном бреду, он не особо следил за тем, где расположилась его вторая половина и каково ее состояние, а утром, решив, что она отдыхает, ушел.

Мужчина задержан, ранее он к уголовной и административной ответственности не привлекался. Материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Детей у супругов не было.