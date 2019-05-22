Писательница Джоха Альхартхи из Омана стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года за свой роман «Небесные тела», рассказывающий о жизни трех сестер из оманской деревни.

Альхартхи стала первым букеровским лауреатом, пишущим на арабском языке, отмечает The Guardian. Награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов она разделит с переводчицей книги на английский язык Мэрилин Бут.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Предыдущими лауреатами награды стали Исмаил Кадаре, Чинуа Ачебе, Элис Манро, Филип Рот, Лидия Дэвис и Ласло Краснахоркаи.