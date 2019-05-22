Европейский телеканал Euronews к Европейским играм выпустил еще один ролик про Минск. Это уже четвертое видео, посвященное нашему городу.

На этот раз авторы полторы минуты рассказывали про улицу Октябрьскую: показывали граффити, говорили о фестивале Vulica Brasil и даже назвали улицу «с ее арт-галереями, барами, творческими студиями едва ли не самым модным районом Минска».

А еще в ролик попал дизайнер Апти Эзиев. Он сказал, что «благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения».

Телеканал Euronews с февраля этого года успел выпустить видео про главные знаковые места Минска, о подготовке города к Европейским играм и… еще одно о подготовке к соревнованиям.