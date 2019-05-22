Ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из РФ, сняты, сообщил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

«Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме», — сказал Андрей Рыбаков.

В настоящее время внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом.

«Регулировку экспорта в ручном режиме «Белнефтехим» сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений», — добавил глава концерна.

Как сообщалось, концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. Сейчас «Нафтан» по-прежнему работает на неполной загрузке.