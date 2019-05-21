Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Соответствующий документ опубликован на сайте президента, передает newsru.com.

Стало известно, что новый президент Украины призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского, сославшись на встречу главы государства с представителями администрации и конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии его инаугурации. Ее цитирует ТАСС.

«Хотел бы призвать вас, чтoбы США продолжали ужесточение санкций прoтив РФ», — заявил Зеленский, поблагодарив американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. «США является мощным и oчень серьезным партнером для Украины, прежде всего — в преoдолении агрессии Рoссии. Самостоятельно преодолеть рoссийскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Пoэтому нам нужна ваша помощь», — сказал Зеленский.

Эту же тему Зеленский затронул на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Усиление санкций в отношении Российской Федерации — это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться», — сказал Зеленский и добавил, что это жизненно важно для страны и людей, «которых мы теряем на Донбассе».

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В своей инаугурационной речи новый глава государства озвучил несколько решений, в частности, о роспуске Верховной рады. Также он призвал правительство уйти в отставку и попросил парламентариев уволить глав Службы безопасности Украины, Минобороны и Генпрокуратуры. Одной из своих основных задач он назвал вопрос прекращения боевых действий в Донбассе.

Зеленский отметил, что готов поступиться рейтингами, популярностью и президентским постом, чтобы остановить огонь на востоке страны. При этом он подчеркнул, что это должно произойти без потери территории, что было встречено овациями. Также он заявил о необходимости вернуть Крым в состав Украины, «хотя нельзя утратить то, что и так свое».