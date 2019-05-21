Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 21 мая совещание по актуальным вопросам экономики.

Лукашенко поинтересовался у премьера и других чиновникров про ситуацию с экспортом. Также президента интересовало, какие показатели будут в конце года, в частности, какой будет валовой внутренний продукт.

Президент обозначил для обсуждения и имеющиеся проблемные вопросы в торгово-экономическом сотрудничестве, в частности с Россией.

«Нашумевшая проблема «ядовитой» этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, — сказал глава государства. — Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».

Что касается торговли с РФ, то Лукашенко сообщил, что сейчас с ограничениями на поставки в Россию вынуждены работать около 60 белорусских предприятий.

«Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» – сказал он.