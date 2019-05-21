В Минске подросток залез на вагон поезда и получил удар током

Вечером 20 мая на станции «Минск-Сортировочный» ученик 8-го класса одной из минских школ получил удар током. Подросток забрался на крышу грузового вагона для перевозки сыпучих грузов, который стоял на пути под контактной сетью железной дороги 25,5 кВ.

Как сообщает Еврорадио со ссылкой на минское городское управление МЧС, поражение током произошло электрической дугой без прикосновения к проводам.

Восьмиклассник госпитализирован в больницу скорой помощи в тяжёлом состоянии с диагнозом: «термический ожог электрической дугой 1-4 степени (50% тела), закрытый перелом левой лучевой кости, закрытый перелом шейки бедра слева, закрытая ЧМТ средней степени тяжести, ожоговый шок».

Судя по характеру травм, после удара током подросток упал с крыши вагона на землю.