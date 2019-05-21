Трехкратный победитель автогонок в классе «Формула-1» австриец Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет.

Как соощили его родственники, Лауда умер в семейном кругу вечером 20 мая.

В августе 2018 года бывший автогонщик перенес операцию по пересадке легких, что подорвало его имунную систему, напоминает агентство AFP.

Проблемы с легкими у Лауды начались еще в 1976 году после аварии во время гонки в немецком Нюрбургринге, когда болид австрийского спортсмена загорелся. Лауда около минуты оставался в горящей машине, вдыхая токсичные пары. В 1997 и 2005 годах Лауда перенес также операции по пересадке почек.

Полное имя Лауды — Андреас Николаус. Он родился 22 февраля 1949 года. Его отец и дед были промышленниками. Ники стал автогонщиком вопреки желанию отца, впервые приняв участие в этапе «Формулы-1» в 1971 году. Ники Лауда был победителем «Формулы-1» в 1975, 1977 (оба раза — в составе Ferrari) и 1984 (выступая за MсLaren) годах. В 1979 году австриец объявил о завершении карьеры в «больших гонках» и основал авиакомпанию Lauda Air, но три года спустя вернулся в «Формулу-1».