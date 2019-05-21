Белорусским цементным заводам — ОАО «Белорусский цементный завод» (БЦЗ), ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Красносельскстройматериалы» — предоставлена отсрочка и рассрочка в погашении кредитной задолженности на общую сумму более $0,9 млрд.

Также предприятиям предоставлены иные меры господдержки, следует из опубликованного указа президента Беларуси №181 от 16 мая 2019 года, передает «Интерфакс».

В соответствии с документом, предусмотрена реструктуризация привлеченных правительством в 2008-2009 годах для модернизации цементной отрасли кредитов Эксимбанка Китая на общую сумму около $550 млн. Кредиты ранее были переданы предприятиям, которые должны были рассчитываться с республиканским бюджетом. Указом предусмотрено, что накопившаяся в 2015-2019 годах задолженность БЦЗ перед бюджетом должна быть погашена в 2029-2038 годах, долг «Кричевцементошифер» – в 2038-2049 годах, «Красносельскстройматериалы» – в 2030-2037 годах.

Кроме того, в соответствии с указом, Беларусбанк и Банк развития предоставят цементным заводам рассрочку погашения задолженности на общую сумму почти $370 млн в эквиваленте. Для БЦЗ и «Кричевцементошифер» рассрочка предоставлена до конца 2026 года, для «Красносельскстройматериалы» – до конца 2024 года.

Также президент поручил еще трем банкам — «Белинвестбанк», «Банк БелВЭБ и Банк ВТБ (Беларусь) предоставить отсрочку ОАО «Красносельскстройматериалы» до 1 января 2025 года и рассрочку по 31 декабря 2029 года погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2019 года.

В соответствии с указом, до конца 2026 года правительство будет уплачивать за счет бюджета проценты по кредитам, которые были предоставлены цементным заводам Беларусбанком и Банком развития.

Кроме того, министерство энергетики предоставит организациям цементной отрасли отсрочку по 31 декабря 2019 года и рассрочку с 1 января 2020 года по 30 июня 2023 года погашения образовавшейся на 1 января 2016 года задолженности за потребленный природный газ.

Также предприятия цементной отрасли освобождены от уплаты налога на недвижимость и земельного налога.

В указе сказано, что условием предоставления господдержки является ежегодное достижение организациями цементной отрасли доведенных им в установленном порядке показателей по темпам роста производительности труда, рентабельности продаж, росту прибыли от реализации и загрузке производственных мощностей. На сумму предоставленной господдержки действующие в форме АО цементные заводы будут увеличивать госдолю.

Решение о предоставлении цементным заводам господдержки было принято одновременно с назначением Александра Довгало на пост гендиректора управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания», в который входят БЦЗ и «Кричевцементошифер».

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе назначения заявил, что поставки белорусского цемента в Россию сдерживает недобросовестная конкуренция. «Я даже подозреваю, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная», — сказал Лукашенко 16 мая.

Белорусская цементная отрасль представлена тремя крупными производителями: ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер».

Предприятия поставляют свою продукцию на российский рынок через АО «Евроцемент груп». По данным Минстройархитектуры, в 2014-2018 годах поставки в РФ составили $400 млн.

В 2012-2013 годах на белорусских предприятиях были введены три производственные линии совокупной мощностью 5,4 млн тонн цемента в год. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности цементной отрасли до 9 млн тонн в год. Инвестпроекты реализованы за счет связанных китайских кредитов с привлечением китайской фирмы CITIC. По экспертным оценкам, стоимость инвестпроектов превысила 1,2 млрд евро.

В ноябре 2018 года Лукашенко заявлял о низкой эффективности модернизированных за счет государства цементных предприятий. «Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам — более $1 млрд», — констатировал президент. По его словам, в прошлом году мощности по производству цемента были загружены на 70-80%, а импортного цемента в страну купили почти полмиллиона тонн.

Тогда Лукашенко потребовал от правительства принять все меры по загрузке производственных мощностей и стабильной работе оборудования.

В конце прошлого года Лукашенко также заявил о необходимости выстраивания в России сети реализации белорусского цемента.

Ранее также сообщалось, что белорусские власти вели с помощью ЕБРР предприватизационную подготовку ОАО «Красносельскстройматериалы». Между тем, принятые на долгосрочный период меры господдержки предприятия и позиция Лукашенко свидетельствуют об отсутствии у властей фактических планов приватизации предприятия. «Это (приватизация «Красносельскстройматериалы» – ИФ) уже крайний случай. Надо все-таки раскрутить предприятие, чтобы оно работало. Потом если и продавать — дороже будет. Но я не хотел бы продавать эти предприятия», — сказал Лукашенко 16 мая.