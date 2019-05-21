Желание взяться за перо появилось у меня после прочтения статьи Вячеслава Оргиша «Суверенитет или чечевичная похлебка» (№16, 26.02.2019). Многие его мысли совпадают с моими представлениями. Отрадно, что автор не обошел проблему

глобализации, хотя четко не обозначил своего отношения к этому процессу, но заметил, что в условиях глобализации некоторая угроза национальным суверенитетам существует. А я утверждаю, что вся эта борьба за суверенитеты часто сводится

к проблемам личной власти вождей.

Продолжая разговор о принципах мироустройства, хочу обратить внимание, что благодаря глобализации и созданию Европейского Союза страны, входящие в него, уже 75 лет живут без войны, хотя вся предыдущая история – непрерывные сражения.

Я считаю, что спасение цивилизации состоит в объединении всех стран под эгидой ООН, полной ликвидации всех армий и вооружений. Но это станет возможным, когда на планете исчезнет последний диктаторский режим. Сознавая это, некоторые страны тратят много сил и средств на борьбу с диктаторскими режимами, но их все еще

много. К тому же диктаторы бывают солидарны и поддерживают друг друга. Вспомните, как Сталин поддерживал Гитлера вплоть до июня 1941 года, когда на Союз двинулись танки, сделанные из советской стали и заправленные советским топливом.

Свою солидарность диктаторы демонстрируют и сегодня. Только теперь они именуют себя президентами, председателями, генсеками и так далее.

В отличие от средневековых королей, один из которых прямо заявил «Государство – это я», нынешние диктаторы действуют хитрее. Они содержат при дворах разные советы, собрания, думы, сенаты и прочие атрибуты парламентаризма, которые выполняют чисто декоративные функции, а реальная власть принадлежит одному человеку. Механизм достижения абсолютной власти стар, как конная тяга, и прост, как оглобля: напрямую подчинить себе все силовые и правовые структуры и употреблять их в репрессивных целях…

Полный текст статьи Валерия Листопада об опасности абсолютной бессрочной власти читайте в газете «Народная Воля» за 21 мая