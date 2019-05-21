На официальном сайте президента Беларуси опубликован текст указа №191 «О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года», подписанного 20 мая. Согласно документу, с 17 июня по 2 июля в Минске и Минском районе запрещается использование беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

Исключение сделано для аппаратов, которые принадлежат госорганам и используются для проведения игр.

При нарушении запрета полеты будут пресекаться, а беспилотники и авиамодели будут изыматься до 2 июля.

Также в Минске могут ограничивать движение транспорта и выделять полосы для транспортных средств, задействованных в проведении игр. Остановка, стоянка и движение иных транспортных средств по спецполосам запрещается, а нарушителей будут штрафовать.

Органам государственного пожарного надзора и МЧС разрешено проводить внеплановые проверки и мониторинги на спортивных объектах, в гостиницах и фан-зонах.

Также с 17 июня по 2 июля к охране общественного порядка и обеспечения безопасности могут привлекаться военнослужащие. Работники охраны гостиниц и аналогичных средств размещения участников Евроигр разрешили проводить личный досмотр, досмотр вещей и документов, транспортных средств.

С 20 мая по 30 июня МВД, прокуратура и СК смогут временно ограничивать доступ к сайтам на период проведения игр при обнаружении на сайте призывов к несанкционированным массовым мероприятиям и осуществлению действий, способных дезорганизовать проведение игр.