Старший аналитик компании “Альпари” Вадим Иосуб рассказал “Народной Воле”, когда для автомобилистов прекратится “пытка копейкой”.

Как уже сообщалось, с 19 мая в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо.

Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин традиционно увеличились на

1 копейку, и это уже 13 подорожание в этом году.

– Предел еще не близок, – отмечает аналитик. – Для того чтобы понять, где он может быть, надо вспомнить, что у нас в 2013 году ориентиром стоимости 1 литра бензина АИ-92 был эквивалент 1 доллара. Сейчас в Беларуси доллар стоит примерно 2,08 рубля, а литр бензина АИ-92 – 1,56 рубля. Так что, как видим, возможности для роста еще есть.

С другой стороны, цена на бензин – это очень чувствительная вещь с точки зрения того, как она влияет на все цены в экономике, поэтому какие-то повышения более, чем на копейку, думаю, тоже вряд ли будут.

– Повышать цены на топливо на 1 копейку – хорошее пространство для маневра.

– Безусловно. Повышения могут происходить даже чаще, чем это происходило в последнее время.

– Можно ли сказать, когда цены на топливо достигнут потолка?

– У нас все время была такая экономическая модель нефтепереработки, что на внешних рынках мы на этом зарабатывали, а на внутреннем была дотируемая цена. И чаще всего нефтеперерабатывающие заводы были прибыльные, а заработок на экспорте компенсировал внутренние потери.

Но уже в прошлом году эти предприятия стали убыточными, и в этом году тенденция продолжилась. Так что ориентиром для роста цены на внутреннем рынке может стать безубыточность этих заводов. И это при том, что постоянно меняются мировые цены на нефть и нефтепродукты.

Так что сейчас абсолютно невозможно утверждать, что цена на топливо достигнет какой-то определенной цифры и на этом остановится. Другое дело, что со временем она перестанет быть жестко административно регулируемой и поэтому будет колебаться вместе с ценой на нефть на мировых рынках.