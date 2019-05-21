На белорусском рынке труда растет дефицит рабочих. Так, на начало мая по рабочим специальностям было заявлено 63,1% от общего числа вакансий (месяцем ранее — 62,7%). Для сравнения: на аналогичный период 2018-го года для рабочих было 61,4% от всех предложений нанимателей.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники числятся в числе дефицитных.

На начало мая в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3%. В Брестской и Гродненской областях — 0,5%, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,4%, в Минской — 0,3%, а в Минске − 0,1%.

Официальными безработными числились на начало этого месяца 14,5 тысячи человек. Коэффициент напряженности на рынке труда республики составил 0,2 безработного на одну вакансию. При этом в Брестской и Витебской областях — 0,3 безработного на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,2, Минской области и Минске − 0,1 безработного на вакансию.

На 1 мая в целом по стране было 80,6 тысячи вакансий. При этом большинство из них — 63,1% — для рабочих. К примеру, для продавцов сегодня в общереспубликанском банке вакансий значится больше 2,5 тысячи предложений от нанимателей, водителей автомобиля — 4,2 тысячи, поваров и уборщиков помещений — по 1,6 тысячи, грузчиков — 800, санитарок — 840, дорожных рабочих — 450.

Больше 33 тысяч вакансий на сегодня — с зарплатой до 400 рублей. При этом нужно учесть, что наниматели, как правило, указывают сумму до уплаты налогов. То есть на руки получится меньше.

При этом почти 10,2 тысячи вакансий для рабочих — в Минске. Больше всего не хватает в столице продавцов (609 вакансий), водителей автомобилей (523), поваров (522), уборщиков помещений (495), контролеров-кассиров (412). Для грузчиков и санитарок открыто по 196 вакансий, для дорожных рабочих — 112, для комплектовщиков — 117, для кухонных рабочих — 103.