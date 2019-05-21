Для режиссера документального кино Галины Адамович нет закрытых тем. Она известный мастер, многие ее киноленты побывали на международных кинофестивалях и отмечены наградами. А для меня остается загадкой, почему люди, которых снимает режиссер, так откровенны с нею. Почему они буквально исповедуются перед ее камерой? Что за творческий метод применяет Галина Адамович, что перед ней открываются и двери монастыря, хосписа, «скорой помощи», и тайны личной жизни? Как ей удается добраться до самой сути, до той жизненной правды, которая не всегда удобоварима и не всем приятна?

Ответы на эти вопросы можно узнать, прочитав беседу Елены Молочко с Галиной Адамович в газете «Народная Воля» за 21 мая