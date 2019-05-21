Азербайджан вошел в перечень крупнейших должников Беларуси. Резкий рост просроченных обязательств начался в 2019 году.

К 1 апреля 2019 года просроченная задолженность внешнего мира перед компаниями из Беларуси достигла 995,5 млн BYN. С начала года проблемные обязательства перед белорусскими предприятиями выросли на 11,8%, пишет thinktanks.by со ссылкой на сайт Banki24.

В пересчете на доллары также наблюдался рост просроченных долгов перед белорусами. На 1 апреля проблемный долг внешних должников Беларуси достиг 467,6 млн USD, что оказалось на 13,5% выше, чем 1 января.

Одним из лидеров по просроченным долгам являются предприятия из России. Их проблемные обязательства на 1 мая составили 364,4 млн BYN (+13%). Почти все расчеты с компаниями РФ (за исключением нефти и газа) ведутся в российских рублях. В пересчете на российскую валюту объем просроченной задолженности перед Беларусью увеличился на 7,2% до 11,1 млрд RUB.

Стоит отметить, что главные должники белорусов в РФ — это товаропроводящая сеть крупнейших предприятий реального сектора. К решению проблемы с долгами России подключена белорусская прокуратура.

На заметном месте по величине долгов находится Туркменистан. Просроченные обязательства туркменов на 1 апреля достигли 153 млн BYN (+66,8%). В долларовом эквиваленте проблемные долги Туркменистана составили 71,9 млн BYN (+69,2%). С высокой вероятностью долг туркменов объясняется неплатежами Белгорхимпрому по актам сдачи Гарлыкского калийного комбината. По мнению аудиторов, белорусское предприятие находится в крайне сложном финансовом положении. В конце 2018 года мажоритарным акционером Белгорхимпрома был Беларуськалий.

Кратный рост просроченных долгов показали компании из Азербайджана — в 3,9 раза до 30,1 млн BYN (14,2 млн USD). Беларусь поставляет азербайджанцам вооружения, продукцию машиностроения и деревообработки и т. д.

Зато в 2019 году улучшили платежную дисциплину казахи. Просроченные долги Казахстана сократились к 1 апреля на 25,5% до 30,7 млн BYN.

Большие долги скопили сами белорусские предприятия. На 1 апреля они просрочили партнерам из других стран выплаты на 946,1 млн BYN. Размер долга по сравнению с 1 января увеличился на 7,3%. Крупный проблемный долг образовался перед компаниями из России — 266,1 млн BYN (+15,1%). В пересчете на российские рубли просроченные обязательства Беларуси перед РФ выросли на 9,2% до 8,1 млрд RUB.