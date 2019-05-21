Ровно месяц назад, 21 апреля, не стало известного пианиста и соучредителя футбольного клуба «Крумкачы» Юрия Блинова. Его мама, Лариса Гаврииловна, рассказала «Народной Воле» о том, как горел в творчестве и жизни ее сын.

Новость, которая появилась 21 апреля этого года, шокировала многих: «В Гомеле во время экомарафона умер известный белорусский пианист и соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов. Трагическое происшествие случилось во время забега на 21 километр. Он умер, не добежав до финиша пять метров. Юрию Блинову было всего 43 года…»

…С его мамой, Ларисой Гаврииловной, мы встречаемся в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов в области ИТ, который она возглавляет. Говорит, что Юра был для ее коллег «как сын полка»:

– Кто-то помогал ему делать афиши, кто-то оказывал помощь в освоении новых технологий. 23 мая у него в Гомеле должен был пройти концерт, и он вез туда афишу, которую полностью сделал сам. Был этим горд и счастлив.

Вундеркинд

– Юра родился, когда мне было 24 года, – продолжает Лариса Гаврииловна. – Мы с ним по гороскопу Львы, так что находили взаимопонимание во всем. Даже в каких-то мелочах. Оба просто влюблены в Полесье, в Дрогичин. Юра там родился, мы там жили, когда родился его младший брат. Кстати, второй мой сын, Гавриил, – тоже Лев по Гороскопу, мы с ним также часто на одной волне. Он такой же трудоголик, как и мы с Юрой, но в более тонких вещах все-таки немного другой. Поэтому мне так сейчас и тяжело. Я потеряла не только сына. Я потеряла друга, учителя и единомышленника…

Полный текст беседы Алеся Сивого с мамой Юрия Блинова — в газете «Народная Воля» за 21 мая