В центре Минска помолились за Куропаты

Около сотни человек по призыву Николая Статкевича пришли к кафедральному собору в Минске, чтобы принять участие в молитвенном собрании.

Самого политика превентивно задержали, сообщает Белсат.

На этой неделе Николай Статкевич призвал придти 7 апреля в 12.00 к Свято-Духову кафедральному собору на столичной площади Свободы, чтобы провести молебен в память невинно убиенных в Куропатах. Статкевич выступил с такой инициативой в связи с ситуацией в Куропатах, где власти 4 апреля снесли более 70 крестов и задержали активистов.

В 12 часов на площади Свободы собралось около сотни человек, некоторые пришли с крестами и бело-красно-белыми флагами. Состоялся молебен. Милиция не разгоняла людей, но предупредила, что мероприятие несанкционированно.

О задержании Статкевича в эфире «Радио Свобода» сообщила жена политика Марина Адамович.

«Николая задержали с чудесным обвинением «вы призывали помолиться», – рассказала Марина.

Статкевича задержали на выходе из дома.

После молебна на площади Свободы около десятка человек пошли в храм, чтобы и там помолиться за Куропаты и Беларусь.