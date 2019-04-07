Участие в акции протеста приняли более 300 человек.

Днем 7 апреля на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода. Уже которое воскресенье подряд противники завод делят это место с участниками других мероприятий. На этот раз на площади началась акция «Вперед к Европейским играм!», пишет «Брестская газета».

После кормления протестующие прошли по улицам Пушкинской и Советской. Впервые они на протяжении всей Советской скандировали «Нет заводу!»

Колонна дошла до торгового центра ЦУМ, где люди еще прокричали свой лозунг, похлопали и разошлись.

6 апреля стало известно, что на будущей неделе начнется приемка аккумуляторного завода. Комиссия планирует завершить свою работу 21 апреля.

Изначально запуск завода был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. В феврале 2019 года во время пресс-тура на завод журналистам сообщили, что первую партию продукции на заводе выпустят в марте текущего года.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. С тех пор в Бресте и районе не утихает протестная кампания – многие жители заявлют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.

Власти заявляют, что завод безопасен и говорят, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.