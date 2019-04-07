Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019, в первом туре которых победил Владимир Зеленский.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко — 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко — 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).

Ранее ЦИК опубликовал данные 100% обработанных электронных протоколов. По данным Центризбиркома, в голосовании 31 марта приняли участие почти 18,9 млн украинцев.

2 апреля кандидат на пост президента Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко прошел во второй тур нечестным путем, а также обвинила действующие власти в фальсификации выборов. В то же время она отметила, что обжаловать результаты выборов в суде не будет. Также она исключила протестные акции.

«Мы не являемся сторонниками такой политики. Я уважаю голосования людей и их выбор. Мы защищали и будем защищать этот выбор», — добавила она.