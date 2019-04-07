По данным Белстата, больше половины белорусов в прошлом году умерли от болезней системы кровообращения (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и др.), при этом только 1,5 тысячи смертей — от острого инфаркта миокарда.

Причиной смерти почти 15% умерших в прошлом году стал рак. На третьем месте — болезни нервной системы и органов чувств, пишет TUT.BY.

От рака в Беларуси мужчины умирают чаще женщин, но женщины чаще мужчин уходят из жизни от болезней системы кровообращения.

Больше всего смертей от рака фиксируют в Минске и Гомельской области — в прошлом году 3503 и 3092 соответственно.

Но лидерство столицы связано прежде всего с количеством населения. Коэффициент смертности от онкологических заболевании в Минске самый низкий в стране — 176,2 случая на сто тысяч населения в 2018 году. Лидеры по числу умерших от рака на сто тысяч населения — Витебская, Гомельская и Могилевская области — 223,8, 218,9 и 215,6 соответственно.

В Минске также самый низкий коэффициент смертности и от болезней системы кровообращения — 553,5 случая на сто тысяч населения. Для сравнения: в Гродненской области — 804, в Могилевской — 792.

От онкологических заболеваний белорусы умирают чаще, чем от внешних причин (убийств, самоубийств, ДТП и пр.).

Самоубийств в прошлом году было в шесть раз больше убийств — 1806 и 305 соответственно. По-прежнему фиксируют много случайных отравлений алкоголем — 1476 умерших в 2018-м. В ДТП в прошлом году погибло 759 человек.