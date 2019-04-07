В Беларуси запущены туристические маршруты в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сообщает телеканал ОНТ.

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», — рассказал корреспонденту канала замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Стоимость экскурсии для пяти человек составит 340 белорусских рублей. На вопрос журналиста о потенциальной опасности для здоровья, Кудин заявил: «Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения».

Полесский радиационно-экологический заповедник появился вслед за чернобыльской катастрофой. Его создали для охраны загрязнённой территории и научных исследований. Уровень радиации на некоторых участках зашкаливает и сегодня, превышая допустимые нормы в сотни и даже тысячи раз. Но такие места здесь под запретом, туда туристам не попасть.

Хотя и на относительно чистых точках нужно быть предельно осторожным. Из-за неравномерного выпадения радиоактивных осадков определить границы загрязнения сложно.