Компания Amazon планирует вывести на орбиту Земли сеть из 3236 спутников, которые позволят обеспечить постоянное соединение с интернетом десяткам миллионов жителей планеты.

Соответствующую заявку компания подала в Международный союз электросвязи, пишет Korrespondent.net со ссылкой на GeekWire.

Заявку подали в Международный союз электросвязи на размещение группировки спутников для раздачи интернета дочерней компанией Systems LLC. Система предусматривает запуск 3236 аппаратов, которые будут находиться на высоте от 590 до 630 км над поверхностью Земли.

Проект получил название Kuiper, а представитель Amazon в разговоре с изданием подтвердил работу над ним. Система позволит предоставить доступ к интернету десяткам миллионов пользователей, живущих в районах с недостаточно развитой сетевой инфраструктурой, добавили в компании.

Развертыванием подобной спутниковой системы раздачи интернета уже занимаются компании SpaceX Илона Маска, OneWeb и Facebook.

По подсчетам специализированного учреждения ООН в области информационно-коммуникационных технологий, к концу 2018 года различными онлайн-услугами пользовались 3,9 миллиардов человек или 51,2% населения планеты.