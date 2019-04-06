Законодательство о садоводческих товариществах планируется скорректировать. Это следует из информации, размещенной на сайте Минюста по итогам рассмотрения обращений, поступивших накануне и во время «Большого разговора с Президентом», сообщает БЕЛТА.

Деятельность садоводческих товариществ регулируется указом от 28 января 2008 года №50. «В настоящее время Министерством экономики подготовлен проект указа «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», предусматривающий корректировку указа №50, который проходит согласование с заинтересованными государственными органами», — говорится в сообщении.

С учетом того, что вопросы деятельности садоводческих товариществ актуальны для граждан, Минюст предложил Министерству экономики рассмотреть вопрос о проведении общественного обсуждения этого проекта.

Ранее существенная корректировка указа №50 проводилась в ноябре 2016 года, когда в него были внесены изменения, касающиеся упрощения процедуры избрания уполномоченных. Разъяснение отдельных правовых вопросов, поступивших накануне и во время «Большого разговора с Президентом», размещено на сайте Минюста. В частности, есть информация об организации работы службы «одно окно», особенностях взыскания алиментов, подходах к разделу жилья при разводе.

Как сообщалось, накануне «Большого разговора с Президентом» БЕЛТА провела акцию «Ваш вопрос Президенту», во время которой поступило около 2 тыс. обращений.