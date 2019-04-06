Британские власти начали выдавать новые паспорта без упоминания Европейского Союза на обложке, хотя Соединенное Королевство по-прежнему остается в составе ЕС. Как сообщила в пятницу, 5 апреля, британская газета The Guardian, разрабатывая дизайн, соответствующие службы исходили из того, что к 29 марта в результате «Брекзита» Великобритания покинет Евросоюз.

Первые подобные документы поступили в обращение 30 марта, сообщает DW.COM. Изменение их внешнего вида, как отмечали в МВД страны, должно было проходить в два этапа. На первом обложка должна была быть красной. Ближе к концу 2019 года начнется выпуск синей серии – аналогичный дизайн использовался в Великобритании около 100 лет назад.

Как отмечают в министерстве, слова «Европейский Союз» на паспортах печатали в соответствии с установками Брюсселя, но это не носило юридически обязательного характера.