В Беларуси внесли предложение о поправке в закон о правилах содержания домашних животных. Инициатором выступили жители белорусской столицы во время «Большого разговора с Президентом».

Согласно планируемой поправке, в Беларуси владельцев домашних питомцев обяжут убирать за своими животными. Отмечается, что это лишь небольшая часть проблемы благоустройства Минска после зимы.

Вопрос уборки за питомцами является не только эстетическим аспектом, но и даже «вопросом жизни и смерти». Так, другие питомцы могут заразиться опасными паразитами и умереть. Помимо этого, люди могут не увидеть «сюрприза» на своем пути и принести на обуви в дом нежелательных гостей.

В результате неответственных собачников будут наказывать штрафами. Милиция вместе с коммунальщиками будут проводить соответствующие рейды.

В Минске на данный момент зарегистрировано свыше 7 тыс. собак, но на самом деле цифры в десятки и даже сотни раз больше.