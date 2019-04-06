4 апреля на общем собрании сотрудников Слуцкого РОВД благодарность отдела внутренних дел и денежную премию вручили Виталию Бренику, оказавшему помощь в задержании правонарушителя.

Утро 26 февраля у неработающего и ранее судимого жителя Слуцка М., ведущего, как принято говорить, асоциальный образ жизни, выдалось удачным, так как после вчерашнего праздника удалось немного «подлечиться» чудом уцелевшими остатками благородных напитков. Однако похмельный синдром не заставил себя долго ждать, и, ближе к обеду, самочувствие незадачливого прожигателя жизни вновь ухудшилось.

Подсчет оставшейся наличности облегчения тоже не принес, так как на «лекарство» явно не хватало. В надежде обрести товарищей по несчастью и организовать «кооператив», болеющий М. выдвинулся к ставшему уже родным продовольственный магазин, однако «кооператив» сообразить не удалось, ввиду отсутствия желающих в него вступать.

Не теряя надежды найти «спонсора», М. вошел в магазин, но и тут потенциальных «инвесторов» не обнаружилось. Не теряя самообладания, М. с видом потенциального покупателя принялся осматривать стеллажи со спиртными напитками и, убедившись что до него никому нет никакого дела, используя ловкость рук, сунул за верхнюю одежду заветную поллитровую емкость с водкой и со скучающим видом направился к выходу. Однако фокус с исчезновением был раскрыт продавщицей магазина, которая, наглядно зная господина М. как лицо с «незапятнанной хорошими делами» репутацией, потребовала у последнего расплатиться. Поняв, что Коперфильд из него не получился, М.решил попробовать себя в роли Усейна Боулта и, не взирая на требования внимательной продавщицы об остановке, выбежал из магазина, после чего, прижимая к груди заветную емкость, устремился в прилегающие дворы, дабы поправить здоровье в менее нервозной обстановке.

Однако, на беду М., грандиозные планы провалились, так как проходящий около магазина Виталий Бреник, заслышав призывы продавца о помощи, не стал снимать происходящее на телефон, как это теперь принято у многих представителей молодежи, а бросился за незадачливым бегуном, в несколько шагов догнал его и задержал до приезда сотрудников Слуцкого ОДО.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа зафиксировала факт хищения бутылки водки, в отношении М. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 206 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (грабеж).

Руководством Слуцкого РОВД было принято решение о поощрении Виталия Бреника за активную гражданскую позицию и оказание помощи органам внутренних дел в раскрытии преступлений. Виталий Валерьевич был приглашен на общее собрание сотрудников отдела, где в торжественной обстановке вместе со словами искренней благодарности из рук начальника отдела внутренних дел полковника милиции Владимира Герего получил благодарность от Слуцких милиционеров и денежную премию.