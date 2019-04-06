За два месяца 2019 года по республике зарегистрировано шесть случаев присасывания иксодовых клещей.

Первые укусы клещей в текущем году зарегистрированы в феврале месяце, в организации здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось 6 человек, из них 4 – в Брестской области (Пинский, Жабинковский, Пружанский и Кобринский районы); 1 – в Минской области (Любанский район); 1 – г. Минск.

В Республике Беларусь в 2018 г., как и в предыдущие годы проводился широкий комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, который обеспечил снижение численности клещей на территориях населенных мест на 8%. В природных биоцинозах (лесная зона) численность клещей в 2018 г. увеличилась на 7,4%.

Период активности иксодовых клещей в природе на территории нашей страны начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Клещи начинают проявлять свою активность при отсутствии снежного покрова и когда температура воздуха становится выше пяти градусов. С повышением температуры их активность увеличивается, достигая максимума в мае-июне. Иксодовые клещи, обитающие на территории Беларуси могут переносить возбудителей 9-и инфекционных заболеваний (анаплазмоза, риккетсиоза, лихорадки Ку, туляремии, бабезиоза, бартонеллеза, эрлихиоза, клещевого энцефалита, болезни Лайма). Учитывая, что в настоящее время не разработаны эффективные вакцины для защиты от большинства клещевых инфекций (за исключением клещевого энцефалита), их профилактика в значительной мере зависит от самого человека. Поэтому при длительном пребывании в лесных и парковых зонах рекомендуется выполнять следующие правила защиты от клещей: