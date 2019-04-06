За два месяца 2019 года по республике зарегистрировано шесть случаев присасывания иксодовых клещей.
Первые укусы клещей в текущем году зарегистрированы в феврале месяце, в организации здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось 6 человек, из них 4 – в Брестской области (Пинский, Жабинковский, Пружанский и Кобринский районы); 1 – в Минской области (Любанский район); 1 – г. Минск.
В Республике Беларусь в 2018 г., как и в предыдущие годы проводился широкий комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, который обеспечил снижение численности клещей на территориях населенных мест на 8%. В природных биоцинозах (лесная зона) численность клещей в 2018 г. увеличилась на 7,4%.
Период активности иксодовых клещей в природе на территории нашей страны начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Клещи начинают проявлять свою активность при отсутствии снежного покрова и когда температура воздуха становится выше пяти градусов. С повышением температуры их активность увеличивается, достигая максимума в мае-июне. Иксодовые клещи, обитающие на территории Беларуси могут переносить возбудителей 9-и инфекционных заболеваний (анаплазмоза, риккетсиоза, лихорадки Ку, туляремии, бабезиоза, бартонеллеза, эрлихиоза, клещевого энцефалита, болезни Лайма). Учитывая, что в настоящее время не разработаны эффективные вакцины для защиты от большинства клещевых инфекций (за исключением клещевого энцефалита), их профилактика в значительной мере зависит от самого человека. Поэтому при длительном пребывании в лесных и парковых зонах рекомендуется выполнять следующие правила защиты от клещей:
- при длительном нахождении в лесу носить специальную одежду, предохраняющую от присасывания клещей или использовать повседневную одежду, максимально закрывающую открытые участки тела;
- использовать отпугивающие средства (репелленты), которые наносятся на одежду или кожу (согласно инструкции), при этом надо избегать их попадания на слизистые глаз, носа, рта;
- проводить само- и взаимоосмотры через каждый час и по выходу из леса для обнаружения и снятия клещей;
- для уменьшения численности клещей на территории проживания (дачи) удалять валежник, проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы;
- при обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь. Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием: специализированных устройств для удаления клещей промышленного изготовления, согласно инструкции по их применению; нитяной петли (прочную нить завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, клеща извлекают, подтягивая его вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы) движений; тонкого пинцета. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его;
- место присасывания обработать любым спиртовым раствором;
- после удаления клеща следует обратиться к участковому терапевту (педиатру) или инфекционисту, который при необходимости назначит профилактическое лечение антибиотиками и установит медицинское наблюдение. Профилактический прием назначенного антибиотика позволит предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции (анаплазмоз, эрлихиоз и т.д.). Необходимо помнить, что максимальный эффект химиопрофилактики достигается только в том случае, если прием антибиотика начат в первые 72 часа после укуса клеща;
- по желанию можно провести лабораторное исследование удаленного клеща, которого с этой целью следует поместить в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой. Исследование клеща не является необходимым и проводится на платной основе. Бесплатное исследование клеща проводится только тем лицам, у которых есть медицинские противопоказания к приему лекарственных средств (доксициклин, амоксициллин, цефуроксим аксетил). Адрес ближайшей организации здравоохранения, где осуществляется лабораторное исследование клеща можно узнать у медработника организации здравоохранения, куда обратился пострадавший;
- при появлении характерных клинических проявлений клещевых инфекций (недомогание, слабость, повышение температуры, появление пятна на месте укуса клеща, головные боли, боли в мышцах и др.) следует незамедлительно обратиться к участковому терапевту (педиатру).