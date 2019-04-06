Милиция ищет телефонного "террориста", заминировавшего "Галерею"

Милиция разыскивает неизвестного, сообщившего о минировании торгового центра «Галерея» в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня вечером, в 18:35, неизвестный позвонил в милицию и сообщил о бомбе в ТЦ. Посетителей пришлось срочно эвакуировать, на месте работали саперы, была усилена охрана здания.

«В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было. Правоохранители принимают все меры по установлению личности, сообщившей ложную информацию», — рассказали в ГУВД.

Это не первый случай «минирования» крупных столичных ТЦ за последнее время. В конце марта кто-то отправил на электронную почту контакт-центра БЖД.