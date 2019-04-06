Фото svaboda.org

Милиция разыскивает неизвестного, сообщившего о минировании торгового центра «Галерея» в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня вечером, в 18:35, неизвестный позвонил в милицию и сообщил о бомбе в ТЦ. Посетителей пришлось срочно эвакуировать, на месте работали саперы, была усилена охрана здания.

Милиция ищет телефонного "террориста", заминировавшего "Галерею"
Фото svaboda.org

«В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было. Правоохранители принимают все меры по установлению личности, сообщившей ложную информацию», — рассказали в ГУВД.

Это не первый случай «минирования» крупных столичных ТЦ за последнее время. В конце марта кто-то отправил на электронную почту контакт-центра БЖД.

 

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