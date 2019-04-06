Худей со вкусом - продукты, способствующие похудению

Мечта любого человека, имеющего проблемы с лишним весом, питаться так, чтобы и в еде себе не отказывать, и фигуру сохранять стройной. Как оказалось, нет ничего невозможного, главное – правильно составить рацион и включать в него только те продукты, которые так или иначе способствуют похудению.

Белковая пища

Белковую пищу можно назвать суперпродуктом для похудения. С одной стороны, затраты энергии на усваивание белков значительно превышают аналогичный показатель для углеводов и жиров. С другой – белки являются обязательным строительным компонентом мышечной ткани, что особенно важно при занятиях спортом. Таким образом вы и мускулатуру наращиваете, и жиры сжигаете.

Лучшие источники белка – куриная грудка, индейка, рыба и яичный белок.

Овощи с отрицательными калориями

Очень полезно для поддержания хорошей физической формы употребление в пищу овощей, на переваривание которых энергии тратится больше, чем поступает из них в процессе переваривания. Да и в принципе овощей в рационе много не бывает, так как содержащаяся в них клетчатка способствует улучшению работы желудка.

Смело включайте в рацион огурцы, шпинат, зеленый болгарский перец, редис, свеклу, спаржу, цуккини, зеленый горошек, цветную капусту, морковь, салат, кольраби и редьку.

Фрукты

Есть целый набор фруктов, употребляя которые вы можете быть спокойны за фигуру. В списке лидеров, обладающих наименьшей калорийностью и способствующих похудению, ананас, киви, грейпфрут и груша.

Ананас

Кто не слышал об удивительных свойствах ананаса сжигать жир! А все благодаря тому, что в его состав входит особый «фермент стройности» бромелайн, который активизирует расщепление липидов, стимулирует выработку желудочного сока, способствует пищеварению и, соответственно, снижению веса. Помните, что ананас расщепляет только те жиры, которые вы съели, к примеру, за обедом. Все то, что уже отложилось, никуда не денется.

Кроме того, ананас прекрасно утоляет голод. Поэтому, съев кусочек перед обедом, вы заметно снижаете риск переедания.

Однако при повышенной кислотности, язвенной болезни желудка, гастрите нужно быть крайне осторожными. После употребления ананаса желательно прополоскать рот водой, так как повышенная кислотность фрукта может негативным образом сказаться на состоянии эмали зубов.

Грейпфрут

Калорийность грейпфрута наиболее низкая среди всех цитрусовых – всего 35 ккал на 100 г. Он не только не добавит калорий, но еще и поможет сжечь жиры, активизировать работу печени, вывести продукты метаболизма из организма, усилит выработку желудочного сока, простимулирует обмен веществ. А все благодаря входящему в его состав флавоноиду нарингину, который обладает желчегонным эффектом.

Как и в случае с ананасом, нужно быть осторожными людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом и язвенной болезнью желудка.

Киви

Калорийность этого фрукта также невелика – 60 ккал на100 г, а вот польза значительна. Киви не только ускоряет метаболизм, способствует нормализации белкового обмена и расщеплению «плохого» холестерина, который образует атеросклеротические бляшки в артериях, но и является кладезем витаминов. Например, съев всего один плод, вы обеспечите суточную потребность организма в витамине С. А еще в киви много витаминов А, В1, В2, В6, В9, РР, а также калия, магния и клетчатки.

Груша

Совершенно неожиданно в список низкокалорийных продуктов для похудения попала свежая груша. И не только потому, что ее энергетическая ценность составляет всего 60 ккал на 100 г (обратите внимание, что в сушеной груше этот показатель составляет уже 270 ккал на 100 г), но и из-за высокого содержания нерастворимой клетчатки, которая способствует очищению кишечника и выведению продуктов метаболизма, токсинов, тяжелых металлов. Входящие в состав груши органические кислоты благотворно сказываются на обмене веществ, нормализуют пищеварение.

Однако людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нужно быть осторожными. С одной стороны, сушеная груша оказывает закрепляющий эффект (свежая, напротив, послабляющий), с другой – клетчатка может раздражать слизистую кишечника.

Лучшее время для употребления груши – 30 минут после еды, но ни в коем случае не натощак.

Папайя

Еще одно вкусное лакомство, которое можно употреблять без вреда для фигуры. В состав папайи входит группа неспецифических липаз, которые расщепляют поступающие с пищей липиды. Кроме того, папайя богата витаминами, макро- и микроэлементами, а также папаином – ферментом, способствующим расщеплению белков.

Зеленый чай

Обладает антиоксидантными свойствами, богат витаминами и микроэлементами, оказывает положительное влияние на процессы метаболизма в организме.

Пряности

Особое место среди продуктов, от которых худеют, занимают такие пряности, как корица, имбирь и цикорий. Так, например, корица способствует расщеплению сахара. А привычные нам лук и чеснок оказывают эрготропное действие на гипоталамус (повышают жизненный тонус, за счет чего увеличивается расход энергии).

Оливки и оливковое масло

Исключительно благотворно на организм влияет потребление в пищу оливок и оливкового масла, так как в их составе содержится большое количество витаминов, белков, каротин, которые способствуют укреплению клеточных мембран, оказывают положительное воздействие на печень, желудок, поджелудочную железу, сердечно-сосудистую систему, способствуют выведению продуктов метаболизма из организма.

Вода.

И не забывайте о воде. Стакан воды, выпитый за 30 минут до еды, не только поможет снизить аппетит, но и ускорит метаболизм, выведет токсины и продукты метаболизма из организма.