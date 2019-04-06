БАТЭ разгромил дебютанта высшей лиги

Во 2-м туре чемпионата страны по футболу в высшей лиге БАТЭ в гостях обыграл новичка высшей лиги минский «Энергетик-БГУ» 4:0, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Борисовчане в стартовом матче чемпионата страны уверенно переиграли могилевский «Дняпро» (2:0). «Энергетик» также оставил хорошие впечатления в противостоянии со «Слуцком». Парни Владимира Белявского не смогли забить сопернику, но и не пропустили (0:0), заработав первое очко.

Первые 20 минут в поединке с действующим чемпионом Беларуси минчане смотрелись достойно. По крайней мере, излишне не прижимались к своим воротам, при любой возможности выбирались в атаку. Правда, создать угрозу воротам Дениса Щербицкого у игроков «Энергетика» не получалось. А на 22-й минуте капитан БАТЭ Игорь Стасевич симпатичным ударом открыл счет (1:0). Это обстоятельство несколько остудило пыл хозяев. Тем не менее они старались играть в той же манере. А перед перерывом защита минчан прозевала рывок Антона Сароки, и новичок команды удвоил перевес гостей (2:0) и открыл счет забитых мячей за коллектив из Борисова. В начале второго тайма нападающего вновь вывели один на один с вратарем, но Артур Лесько отвел угрозу. Однако Сарока сотворил-таки дубль. Случилось это на 70-й минуте. После этого игра хозяев совсем развалилась. Вскоре счет до разгромного довел Стасевич (4:0). Борисовчане выходят в лидеры турнирной таблицы.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, было сыграно два матча второго тура: «Минск» – «Динамо» (Минск) – 0:0, «Городея» – «Витебск» – 1:1. В субботу пройдет еще 3 встречи: «Слуцк» – «Гомель», «Неман» (Гродно) – «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо» (Минск) – «Ислочь» (Минский р-н).